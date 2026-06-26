Scènes de pays Traces | Cie S’poart CHEMILLE Chemillé-en-Anjou
Scènes de pays Traces | Cie S’poart CHEMILLE Chemillé-en-Anjou jeudi 5 novembre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Scènes de pays Traces | Cie S’poart
CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 21:30:00
Date(s) :
2026-11-05
Danse hip-hop et jeu de lumières au théâtre Foirail à Chemillé !
Dix ans après sa création, le chorégraphe Mickaël Le Mer revisite sa pièce. Dans une écriture pleine de finesse, les trois danseurs évoluent sur scène avec force et sensibilité.
Tantôt en solo, tantôt en groupe, ils font appel à leurs souvenirs, leur mémoire, leur singularité et explorent les frontières du geste. Entre prouesses techniques et émotions, un moment hors du temps.
Placement numéroté
Accessible aux personnes avec une déficience auditive .
CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
Hip-hop dance and a light show at the Foirail Theater in Chemillé!
L’événement Scènes de pays Traces | Cie S’poart Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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