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Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

mercredi 12 mai 2027 · CHEMILLE · Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
mercredi 12 mai 2027
Fin
mercredi 12 mai 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
CHEMILLE
Adresse
105 Avenue du Général de Gaulle
Ville
49120 Chemillé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
6 6 6

Chemillé-en-Anjou

Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-12 14:30:00
fin : 2027-05-12 15:15:00

Date(s) :
2027-05-12

Un concert dessiné et animé à partir de 6 ans au Théâtre Foirail à Chemillé
Un voyage en montagne au rythme des cycles du vivant
Ce spectacle musical, sensible et contemplatif mélange les compositions musicales et les créations plastiques, réalisées et animées en direct.
Le dialogue entre ces deux arts invite l’imaginaire à voyager avec douceur. Ainsi, petits et grands partent à la rencontre de tous les êtres qui peuplent la montagne et qui, à la nuit tombée, se retrouvent dans leurs rêves.

RDV Famille
Dès 6 ans
Prix du Jury du Festival Au Bonheur des Mômes 2024
Exposition de dessins d’Émilie Tarascou La forêt d’en face
Apéro-sirop et livres à consulter sur place   .

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34  billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A concert featuring drawings and animation for ages 6 and up at the Théâtre Foirail in Chemillé

L’événement Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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