Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 14:30:00

fin : 2027-05-12 15:15:00

Date(s) :

2027-05-12

Un concert dessiné et animé à partir de 6 ans au Théâtre Foirail à Chemillé

Un voyage en montagne au rythme des cycles du vivant

Ce spectacle musical, sensible et contemplatif mélange les compositions musicales et les créations plastiques, réalisées et animées en direct.

Le dialogue entre ces deux arts invite l’imaginaire à voyager avec douceur. Ainsi, petits et grands partent à la rencontre de tous les êtres qui peuplent la montagne et qui, à la nuit tombée, se retrouvent dans leurs rêves.

RDV Famille

Dès 6 ans

Prix du Jury du Festival Au Bonheur des Mômes 2024

Exposition de dessins d’Émilie Tarascou La forêt d’en face

Apéro-sirop et livres à consulter sur place .

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert featuring drawings and animation for ages 6 and up at the Théâtre Foirail in Chemillé

L’événement Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges