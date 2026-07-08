Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable CHEMILLE Chemillé-en-Anjou
mercredi 12 mai 2027 · CHEMILLE · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable
CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-12 14:30:00
fin : 2027-05-12 15:15:00
Date(s) :
2027-05-12
Un concert dessiné et animé à partir de 6 ans au Théâtre Foirail à Chemillé
Un voyage en montagne au rythme des cycles du vivant
Ce spectacle musical, sensible et contemplatif mélange les compositions musicales et les créations plastiques, réalisées et animées en direct.
Le dialogue entre ces deux arts invite l’imaginaire à voyager avec douceur. Ainsi, petits et grands partent à la rencontre de tous les êtres qui peuplent la montagne et qui, à la nuit tombée, se retrouvent dans leurs rêves.
RDV Famille
Dès 6 ans
Prix du Jury du Festival Au Bonheur des Mômes 2024
Exposition de dessins d’Émilie Tarascou La forêt d’en face
Apéro-sirop et livres à consulter sur place .
CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert featuring drawings and animation for ages 6 and up at the Théâtre Foirail in Chemillé
L’événement Scènes de pays Versant Vivant | L’Observable Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Visite de la Ferme des Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou 8 juillet 2026
- Atelier Pasta italiana Chemillé Chemillé-en-Anjou 9 juillet 2026
- Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou 9 juillet 2026
- Balade Historique et Gourmande à Chanzeaux Chemillé-en-Anjou 10 juillet 2026
- Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin Domaine culturel Chemillé-en-Anjou 10 juillet 2026