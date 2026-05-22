Scènes Musicales Leosing Trio Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

Scènes Musicales Leosing Trio

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Loire, livre le programme de la 9ème édition des Scènes Musicales qui ont lieu un vendredi par mois de juin à septembre.

Ces concerts dégustation se tiennent au cœur même du jardin de l’emblématique maison de fines bulles saumuroise ou de ses caves monumentales. Par leur programmation éclectique, les Scènes Musicales font vivre au public une expérience festive et conviviale un univers musical différent à chaque concert, accompagné par la dégustation d’une cuvée dédiée de la Maison Ackerman… pour des accords Musique et Vin inédits !

Ce vendredi 18 septembre, retrouvez Leosing Trio

Une voix claire et intense, portée par l’envolée du piano et la profondeur de la contrebasse c’est dans ce format épuré que la jeune chanteuse jazz Léonie Hubert tisse un univers sensible et nuancé, à la croisée du jazz et de la chanson française. Au programme, des textes riches invitant au voyage, aux côtés de Michel Legrand ou Henri Salvador, mais aussi de nombreux grands standards du Great American Songbook, jusqu’aux couleurs subtiles de la bossa nova. Quatre belles occasions de se laisser aller au rythme de la musique, un verre de bulle à la main !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 18 septembre 2026 de 18h30 à 20h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

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English :

Maison Ackerman, pioneer of fine Loire bubbles, announces the program for the 9th edition of its Scènes Musicales festival, held one Friday a month from June to September.

L’événement Scènes Musicales Leosing Trio Saumur a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME