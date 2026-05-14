Scènes Sans Frontières – Partie 2 Salle Paul Fort Nantes
Scènes Sans Frontières – Partie 2 Salle Paul Fort Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 18:30 – 22:00
Gratuit : non Prix libre Tout public
C’est à la salle Paul-Fort que se poursuivra Scènes Sans Frontières, le festival des pratiques artistiques en amateurs !L’équipe du festival vous accueille pour une soirée pleine d’énergie, de partage et de découvertes. Les artistes de cette deuxième partie ont de nouveau des univers très différents : chant, orchestre, rap, danse hip-hop et musiques pop culture. Venez les soutenir !Arrivée d’Air ShowArt Musique EuropeEveImmersionMouv MangPhénomèneScaroIl y aura également un buvette sur place pour profiter de la soirée convivialement !Pour plus d’informations sur la programmation, suivez-nous sur les réseaux sociaux : @scènesansfrontières
Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
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