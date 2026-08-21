{Schools} Atelier 11 : raviver, résister, réimaginer, Cité Falguière – Atelier 11, Paris

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{Schools} Atelier 11 : raviver, résister, réimaginer Vendredi 18 septembre, 10h00 Cité Falguière – Atelier 11 Paris

Seulement sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Atelier 11 : raviver, résister, réimaginer ​

L’Atelier 11 ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, avec une présentation qui fait écho au thème de cette année, « Patrimoine en péril », à un moment où les questions liées au patrimoine, ce qu’il est, à qui il appartient, et comment il survit, sont plus urgentes que jamais.

Niché au cœur de la Cité Falguière historique, à Montparnasse, l’Atelier 11 est l’un des derniers ateliers d’artistes du XIXe siècle encore en activité dans un quartier autrefois florissant de créativité. Construit en 1875 par des artistes pour des artistes, il a traversé plus de 150 ans de vie créative ininterrompue. Des sculpteurs français comme Joseph Bernard et Paul Gauguin aux artistes de l’École de Paris tels que Modigliani, Soutine, Brancusi et Foujita, l’Atelier 11 continue d’accueillir des générations d’artistes venus du monde entier.

Aujourd’hui, il est à la fois un atelier vivant et un monument fragile. Officiellement reconnu comme site d’intérêt patrimonial régional en Île-de-France, l’Atelier 11 mène actuellement une collecte de fonds pour sa restauration, indispensable, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Le vendredi 18 septembre, journée dédiée aux groupes scolaires, nous proposons une visite guidée de l’Atelier 11, Cité Falguière, accompagnée d’une médiation sur l’histoire de la Cité Falguière, de l’Atelier 11 et des artistes qui y ont travaillé. La visite est recommandée pour les enfants à partir de 10 ans.

18 septembre : Visites groupes scolaires surrendez-vous

Atelier 11, Cité Falguière, 75015 Paris

La préservation en action : protéger un héritage vivant

Participer aux Journées européennes du patrimoine 2026 « Patrimoine en péril », n’a rien de symbolique pour l’Atelier 11 : il est lui-même un patrimoine en péril, dont l’héritage matériel comme immatériel est menacé.

Le projet de préservation patrimoniale de l’Atelier 11 se situe au croisement de trois axes essentiels du thème de cette année : raviver une lignée artistique presque disparue et la mémoire de l’École de Paris ; résister à la disparition de ce lieu en mettant en lumière les enjeux liés à l’urbanisation et à la gentrification ; et réimaginer la manière dont le patrimoine se perpétue à travers la création contemporaine, avec des résidences d’artistes et des programmes collectifs.

L’Atelier 11 est un lieu en transition, où le patrimoine se construit, se transforme et se transmet au quotidien. Les Journées européennes du patrimoine 2026 invitent à une réflexion sur la condition fragile du patrimoine culturel dans un monde en mutation. L’Atelier 11 incarne pleinement ces enjeux dans la mesure où il est aujourd’hui confronté au risque d’une perte de son intégrité matérielle autant que de la rupture de sa transmission artistique.

À travers les Journées européennes du patrimoine, nous invitons les visiteurs à entrer dans cet espace suspendu entre passé et futur, préservation et transformation, disparition et réinvention. En ouvrant ses portes, l’Atelier 11 rejoint les réflexions plus larges portées par ce rendez-vous annuel : le patrimoine n’est pas seulement ce que nous héritons, mais ce que nous choisissons de faire vivre.

Open Studio : regards croisés sur le patrimoine

Lors de cet Open Studio, l’Atelier 11 accueille les artistes en résidence Māhina Bennett et Matariki Bennett, dont les pratiques engagent un dialogue puissant entre patrimoine, mémoire et survie des systèmes de savoirs immatériels à travers le monde.

Māhina et Matariki Bennett sont des femmes autochtones māories originaires de Nouvelle-Zélande. Matariki est une poétesse et écrivaine, Māhina est une artiste visuelle multimédia. À travers leur travail, elles explorent les thèmes de l’identité, du genre, de l’histoire et de l’impact durable du colonialisme sur les peuples māoris, dans leur pays d’origine. Leurs pratiques s’ancrent dans le whakapapa, un concept māori de généalogie et de savoir relationnel qui relie les individus à leurs ancêtres, à la terre et aux traditions.

À l’Atelier 11, leur travail prolonge le thème du « patrimoine en péril » au-delà de l’Europe, en l’ouvrant à une réflexion globale et postcoloniale. À travers la poésie, la performance et le travail visuel, elles explorent les cycles de la vie, le deuil, la rupture et la continuité. Leur présentation interroge une question fondamentale, également au cœur du projet de l’Atelier 11 : comment retenir ce qui risque d’être effacé ?

Photographie : la mémoire comme résistance

En parallèle de cette immersion au cœur d’un atelier vivant, l’édition 2026 fait également écho au second thème des Journées européennes du patrimoine, « Patrimoine de la photographie », célébrant à cette occasion le bicentenaire de l’invention de la photographie.

La photographie est centrale dans la manière dont le patrimoine est vu, mémorisé et transmis. À l’Atelier 11, cette question est explorée à travers le travail de l’artiste croate SofijaSilvia, ancienne résidente de l’atelier, dont le projet Transmissions (2025) a transformé le bâtiment en un véritable sujet photographique à part entière.

À travers son regard photographique, SofijaSilvia révèle l’Atelier 11 non comme un monument figé, mais un organisme fragile, ses murs marqués par le temps, ses surfaces portant les traces de générations d’artistes. La photographie devient alors un acte de soin et de préservation : une manière de documenter ce qui disparaît lentement, et de rendre visible ce qui risque l’effacement.

Ses œuvres retracent la mémoire vivante de l’atelier à travers ses textures, résistant à la perte en enregistrant son état physique actuel, fragile, tout en activant un dialogue transnational entre Paris et d’autres lieux de mémoire européens et internationaux.

Cité Falguière – Atelier 11 11 Cité Falguière 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France http://www.lairarts.com/atelier-11.html [{« type »: « email », « value »: « program@lairarts.com »}] [{« link »: « https://www.lairarts.com/2026-european-heritage-days.html »}, {« link »: « https://www.lairarts.com/atelier-11.html »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/atelier-11-de-la-cite-falguiere-a-paris/80007 »}, {« link »: « https://www.lairarts.com/mahina-and-matariki-bennett.html »}, {« link »: « https://www.lairarts.com/sofijasilvia.html »}] Construite dans les années 1870 à Montparnasse, la Cité Falguière servit de lieu de travail et de vie à de nombreux artistes, dont Amedeo Modigliani, Tsuguharu Foujita, Constantin Brancusi, Chaïm Soutine et Paul Gauguin. Ces artistes, parfois connus sous le nom d’École de Paris, ont fait preuve d’une remarquable diversité de styles et marquèrent la naissance du modernisme, l’une des périodes les plus prolifiques de l’histoire de l’art. Gratuit

Visite libre

©SofijaSilvia