SCHUBERT ET BRAHMS, dialogue de deux âmes libres Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Le romantisme musical s’inscrit dans le vaste mouvement artistique du XIXe siècle, aux côtés du romantisme littéraire et pictural. Il prend forme progressivement sous le Premier Empire et s’éteint avec le fracas de la Première Guerre mondiale. Refusant le rationalisme et les carcans du classicisme, le romantisme exalte l’intériorité, la passion, le rêve, tout en embrassant la contemplation de la nature et les remous de la grande Histoire. Schubert et Brahms ont en commun cette quête de liberté intérieure, cette volonté d’affranchissement – de l’amour, des conventions, des limites imposées par la vie – pour inventer une liberté nouvelle à travers la musique. Deux âmes libres, un dialogue à travers le temps interprété par deux virtuoses dans ces sonates absolument magnifiques !

Œuvres : Sonate N° 2 pour violon et piano en la mineur de Franz Schubert et Sonate N° 3 pour violon et piano en ré mineur de Johannes Brahms

Violon : Haïk Davtian, Piano : Alexandre Gasparov

Dans le cadre de l’organisation de la deuxième semaine des pratiques collectives, organisation d’un récital violon-piano

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Il conviendra obligatoirement de réserver (le lien sera transmis très prochainement)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:30:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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