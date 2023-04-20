Science actualités, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Science actualités 20 avril 2023 – 20 septembre 2026 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès avec le billet d’entrée aux expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-04-20T10:00:00+02:00 – 2023-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lieu d’exposition unique en son genre, l’espace est conçu par la rédaction de journalistes de la Cité des sciences et de l’industrie en partenariat avec l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information (AJSPI). Il propose un décryptage de l’actualité – sciences, technologies, environnement, santé – avec des dossiers spéciaux, des enquêtes, des reportages, des interviews, des dépêches d’actualité…

Mur de news, enquêtes et reportages sont renouvelés intégralement deux à trois fois par an.

Les enquêtes :

– 6000 exoplanètes, et pas de « Terre » en vue ?

– Evaluer l’intelligence humaine : un vrai casse-tête

– Peut-on ressusciter des espèces disparues ? Un loup préhistorique ressuscité ?

– Quel avenir pour les cryptomonnaies ?

Les reportages :

– PLATO, à la recherche d’une jumelle de la Terre

– Mesurer l’intelligence humaine

– Le retour des animaux disparus ? Entre fantasme et réalité

– Regards croisés sur les cryptommonaies

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

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