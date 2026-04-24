Science sans frontières ? Échanges scientifiques entre la France et le Mexique, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Science sans frontières ? Échanges scientifiques entre la France et le Mexique Vendredi 22 mai, 17h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00

Par : Mexicanos en Bordeaux

Cette conférence propose une analyse historique des échanges scientifiques entre la France et le Mexique, du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui. Elle met en lumière l’évolution de ces échanges et la circulation des savoirs dans le contexte colonial jusqu’aux formes contemporaines de coopération. À travers différents exemples, elle interroge les modalités de production, de validation et de diffusion des connaissances.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence proposant une analyse historique des échanges scientifiques entre la France et le Mexique, du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui. Science Conférence