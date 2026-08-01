Science Tour Les petits Débrouillards Salle des fêtes Castelnau-Magnoac
samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes · Castelnau-Magnoac
Informations pratiques
Castelnau-Magnoac
Science Tour Les petits Débrouillards
Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 13:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Les animations sont gratuites et sans inscription, ouvertes à toutes et tous !
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Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 06 09
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English :
The events are free and require no registration—they’re open to everyone!
L’événement Science Tour Les petits Débrouillards Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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