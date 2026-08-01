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AGENDA · Castelnau-Magnoac

Science Tour Les petits Débrouillards Salle des fêtes Castelnau-Magnoac

samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes · Castelnau-Magnoac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
CASTELNAU-MAGNOAC
Ville
65230 Castelnau-Magnoac
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Castelnau-Magnoac

Science Tour Les petits Débrouillards

Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 13:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Les animations sont gratuites et sans inscription, ouvertes à toutes et tous !
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Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 06 09 

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English :

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L’événement Science Tour Les petits Débrouillards Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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