Scott Hamilton et le Harlem Swing Orchestra Salle des Fêtes (Maison des Associations) Vichy

samedi 17 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des Associations) · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Scott Hamilton et le Harlem Swing Orchestra

Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 21:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre du festival Vichy Jazzy, soirée cabaret exceptionnelle ! Le mythique saxophoniste américain Scott Hamilton sera l’invité vedette du Harlem Swing Orchestra

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Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

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English :

As part of the Vichy Jazzy Festival, an exceptional cabaret evening! The legendary American saxophonist Scott Hamilton will be the special guest of the Harlem Swing Orchestra

L’événement Scott Hamilton et le Harlem Swing Orchestra Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations