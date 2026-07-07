Scott Hamilton et le Harlem Swing Orchestra Salle des Fêtes (Maison des Associations) Vichy
samedi 17 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des Associations) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Scott Hamilton et le Harlem Swing Orchestra
Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 21:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Dans le cadre du festival Vichy Jazzy, soirée cabaret exceptionnelle ! Le mythique saxophoniste américain Scott Hamilton sera l’invité vedette du Harlem Swing Orchestra
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Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com
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English :
As part of the Vichy Jazzy Festival, an exceptional cabaret evening! The legendary American saxophonist Scott Hamilton will be the special guest of the Harlem Swing Orchestra
L’événement Scott Hamilton et le Harlem Swing Orchestra Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations
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