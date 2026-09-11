Scratch, mission création !, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Scratch, mission création ! Mercredi 18 novembre, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation à partir du 14 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Tu connais déjà les bases de Scratch ?

Débloque de nouvelles astuces, relève des défis de programmation et donne vie à des projets toujours plus créatifs !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Atelier Petit labo

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles