Tours

SCRED CONNEXION BUSTA FLEX ICE CRIMI DJ MASTER MIKE LE CARRÉ

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 19:30:00

fin : 2026-10-24 23:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Originaire de Paris au millieu des années 90, la Scred Connexion, est un groupe de hip hop culte.

Originaire de Paris au millieu des années 90, la Scred Connexion, est un groupe de hip hop culte, salué pour ses textes engagés abordant les problèmes de la société française, prônant une évolution des mentalités sans recourir à la violence. MC Koma&Mokless et Dj Idem seront là pour faire raisonner l’âme de La Scred sur le pont !

Rappeur connu et reconnu, Busta Flex débarque dans les années 90 avec son premier album éponyme qui le place comme l’un des fers de lance du rap game hexagonal ! Sur scène, avec ses classiques et son énergie, il retourne aisément un public conquis d’avance !

Une soirée rap de légende avec Ice Crimi + Dj Master Mike et le collectif tourangeau Le Carré, rien que ça ! 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Formed in Paris in the mid-1990s, Scred Connexion is a cult hip-hop group.

L’événement SCRED CONNEXION BUSTA FLEX ICE CRIMI DJ MASTER MIKE LE CARRÉ Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37