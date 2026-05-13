Scrimmage People • 10 ans, Gare Saint Sauveur, Lille

Scrimmage People • 10 ans 23 et 24 mai Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T02:00:00+02:00

10 ans déjà que les Scrimmage People, collectif de Pom-Pom Boys, encouragent les équipes de Roller Derby Lille. À travers des performances à la fois festives, un peu provocantes et engagées, le groupe questionne la masculinité toxique tout en célébrant l’entraide, l’esprit d’équipe et l’empowerment.

Cette année, le collectif souhaite marquer le coup en organisant un événement pour célébrer leurs parcours, leurs valeurs et toutes les personnes qui ont fait vivre le projet à travers ses années autour d’une fête.

Au programme : initiation, Roller Disco, lecture pour enfants, performances, bingo et Dj set. Tout le monde trouvera son bonheur à la Gare Saint Sauveur le 23 mai !

INFOS :

Samedi 23 mai de 15h à 2h.

Gratuit – Tout public

En parallèle, profitez d’une nocturne de l’exposition Traversées à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2026 jusque 22h (Halle B).

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« link »: « https://www.rollerderbylille.fr/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/#:~:text=La%20nuit%20europ%C3%A9enne%20des%20mus%C3%A9es%20aura%20lieu%20le%20samedi%2023,la%20nuit%20jusqu’%C3%A0%20minuit. »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Une journée festive pour fêter les 10 ans de Scrimmage People, collectif de Pom-Pom Boys du Roller Derby Lille.