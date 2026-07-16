Informations pratiques

Rignac

Sculpture végétale

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Laissez libre cours à votre créativité lors d’une animation en pleine nature à la zone humide de Maymac !

Après un temps d’observation et de découverte du site, récoltez de manière raisonnée feuilles, branches, graines et autres éléments végétaux tombés au sol, puis créez votre propre sculpture végétale éphémère, seul, en famille ou en groupe.

Animée par Laurence Marie (Besoin de Nature), animatrice nature depuis plus de 20 ans, formée à l’art-thérapie, à l’éco-thérapie, à l’ethnobotanique et à la vannerie sauvage, cette sortie est une invitation à développer sa créativité, porter un regard sensible sur la nature et mieux comprendre la richesse de la biodiversité locale dans le respect du milieu naturel.

Vendredi 7 août 2026

Rendez-vous à 9 h 45 (départ de l’animation à 10 h) au parking du Parc de la Peyrade

ENS de Maymac Rignac

Durée 2 h 30 à 3 h

Tout public (familles, enfants, adultes, seniors)

Gratuit

Places limitées inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays Rignacois.

05 65 80 26 04

tourisme@pays-rignacois.fr .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

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English :

Let your creativity run wild during an activity in the great outdoors at the Maymac Wetlands!

L’événement Sculpture végétale Rignac a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)