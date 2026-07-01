AGENDA · Vézénobres
Sculptures et peintures, Salles Romanes, Vézénobres
lundi 6 juillet 2026 · Salles Romanes · Vézénobres
Informations pratiques
Sculptures et peintures 6 – 19 juillet Salles Romanes Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Œuvres de Laurence Pecquet. Peinture
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