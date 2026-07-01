Sculptures et peintures, Salles Romanes, Vézénobres

Informations pratiques

Sculptures et peintures 6 – 19 juillet Salles Romanes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie

Œuvres de Laurence Pecquet. Peinture