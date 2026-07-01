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Sculptures et peintures, Salles Romanes, Vézénobres

lundi 6 juillet 2026 · Salles Romanes · Vézénobres

Sculptures et peintures, Salles Romanes, Vézénobres

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Salles Romanes
Adresse
Rue du Porche, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Sculptures et peintures 6 – 19 juillet Salles Romanes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Œuvres de Laurence Pecquet. Peinture

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