Balade contée, Maison de la Figue, Vézénobres

Informations pratiques

Balade contée Jeudi 13 août, 21h00 Maison de la Figue Gard

Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant (6-10 ans). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T21:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-13T21:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:30:00+02:00

Quand la nuit tombe sur la cité, les histoires prennent vie.

Cette balade contée vous entraîne dans un voyage à travers les légendes, les traditions et les récits qui entourent la figue depuis des générations. Entre patrimoine, imaginaire et mémoire locale, cette balade offre une façon originale de découvrir l’histoire de Vézénobres.

Jeudi 13 août – 21h à 22h30

Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant (6-10 ans).

Sur réservation.

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 62 02 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelafigue.com »}]

Au cœur de l’histoire de la figue Histoire Patrimoine