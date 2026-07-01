AGENDA · Vézénobres
Fête de la lavande, Champ de Foire, Vézénobres
samedi 25 juillet 2026 · Champ de Foire · Vézénobres
Informations pratiques
Fête de la lavande Samedi 25 juillet, 09h00 Champ de Foire Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T09:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T09:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00
Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 99 42 23 »}]
Démonstrations de distillation, découverte de la fabrication d’huiles essentielles et d’hydrolats biologiques, marché de producteurs.
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