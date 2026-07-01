Fête de la lavande, Champ de Foire, Vézénobres

Informations pratiques

Fête de la lavande Samedi 25 juillet, 09h00 Champ de Foire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T09:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T09:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 99 42 23 »}]

Démonstrations de distillation, découverte de la fabrication d’huiles essentielles et d’hydrolats biologiques, marché de producteurs.