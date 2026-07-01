AGENDA · Vézénobres
Regards croisés, Salles Romanes, Vézénobres
mardi 21 juillet 2026 · Salles Romanes · Vézénobres
Informations pratiques
Regards croisés 21 juillet – 2 août Salles Romanes Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00
Vernissage le 25 juillet à 18h30.
Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Exposition photographique de Christine Cougoulaine (“Escale sous les étoiles”), Jak Tojak (“Les enfants du monde”) et Eric Vareilhes (“Apparitions”).
À voir aussi à Vézénobres (Gard)
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