Regards croisés, Salles Romanes, Vézénobres

Informations pratiques

Regards croisés 21 juillet – 2 août Salles Romanes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T13:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00

Vernissage le 25 juillet à 18h30.

Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie

Exposition photographique de Christine Cougoulaine (“Escale sous les étoiles”), Jak Tojak (“Les enfants du monde”) et Eric Vareilhes (“Apparitions”).