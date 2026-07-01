AGENDA · Vézénobres
Couleurs du Sud et de France, Salles Romanes, Vézénobres
lundi 10 août 2026 · Salles Romanes · Vézénobres
Informations pratiques
Couleurs du Sud et de France 10 – 16 août Salles Romanes Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T11:00:00+02:00 – 2026-08-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:30:00+02:00
Vide-ateliers de 11h à 13h et de 15h à 18h30.
Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Peintures de Timothy Hagelstein, alias TIMO. Son néo‑expressionnisme célèbre les paysages et monuments de la région. À découvrir !
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