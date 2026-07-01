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Couleurs du Sud et de France, Salles Romanes, Vézénobres

lundi 10 août 2026 · Salles Romanes · Vézénobres

Couleurs du Sud et de France, Salles Romanes, Vézénobres

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Salles Romanes
Adresse
Rue du Porche, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Couleurs du Sud et de France 10 – 16 août Salles Romanes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T11:00:00+02:00 – 2026-08-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:30:00+02:00

Vide-ateliers de 11h à 13h et de 15h à 18h30.

Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
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