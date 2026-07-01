Visite guidée de la cité médiévale et observation du ciel étoilé, Maison de la Figue, Vézénobres

Informations pratiques

Visite guidée de la cité médiévale et observation du ciel étoilé Jeudi 30 juillet, 21h00 Maison de la Figue Gard

Tarifs visite nocturne + observation du ciel étoilé : 5 € adulte / 3 € enfant (6-10 ans). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:30:00+02:00

Après la visite nocturne, prolongez la soirée en levant les yeux vers le ciel. Accompagnés des membres de l’association L’Étoile cévenole, les participants pourront observer les principales constellations de l’été et découvrir les secrets du ciel nocturne. Une expérience à la fois scientifique et poétique, accessible à tous.

Jeudi 30 juillet à 21h

Tarifs visite nocturne + observation du ciel étoilé : 5 € adulte / 3 € enfant (6-10 ans).

Sur réservation

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « phone », « value »: « 0466836202 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelafigue.com »}]

Visite guidée de la cité médiévale suivie d’une observation du ciel étoilé en partenariat avec l’Étoile cévenole Visite guidée patrimoine