AGENDA · Vézénobres
Concert : Kloé Lang, Place Fay Peraut, Vézénobres
jeudi 16 juillet 2026 · Place Fay Peraut · Vézénobres
Informations pratiques
Concert : Kloé Lang Jeudi 16 juillet, 21h00 Place Fay Peraut Gard
10 € (billetterie sur place)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00
Place Fay Peraut Montée du temple, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Chanson française.
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