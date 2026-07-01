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Concert : Kloé Lang, Place Fay Peraut, Vézénobres

jeudi 16 juillet 2026 · Place Fay Peraut · Vézénobres

Concert : Kloé Lang, Place Fay Peraut, Vézénobres

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Place Fay Peraut
Adresse
Montée du temple, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard
Tarif
10 € (billetterie sur place)

Concert : Kloé Lang Jeudi 16 juillet, 21h00 Place Fay Peraut Gard

10 € (billetterie sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00

Place Fay Peraut Montée du temple, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Chanson française.

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