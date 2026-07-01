Concert : Kloé Lang, Place Fay Peraut, Vézénobres

Informations pratiques

Concert : Kloé Lang Jeudi 16 juillet, 21h00 Place Fay Peraut Gard

10 € (billetterie sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00

Place Fay Peraut Montée du temple, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie

Chanson française.