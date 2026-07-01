Les vendredis du patrimoine, Maison de la Figue, Vézénobres

Informations pratiques

Les vendredis du patrimoine 3 – 31 juillet, les vendredis Maison de la Figue Gard

29€ par personne. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00

Une soirée alliant histoire, patrimoine et art de vivre au cœur de la cité médiévale de Vézénobres.

Le restaurant Le Passage des Horts, en partenariat avec La Maison de la Figue__, vous invite à vivre une expérience unique mêlant découverte culturelle et plaisirs de la table.

Au programme de la soirée :

Visite guidée de Vézénobres, labellisé Villages de Caractère, à travers ses ruelles pavées, ses portes médiévales et ses panoramas sur les Cévennes.

À l’issue de la visite, profitez d’un repas servi en terrasse au restaurant Le Passage des Horts, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec une vue privilégiée sur le village et ses paysages environnants.

Cette formule est proposée en petits groupes afin de favoriser les échanges et de garantir une expérience authentique et agréable.

Tous les vendredis du 3 au 31 juillet

Tarif : 29 € par personne

Réservation obligatoire : 06 83 14 08 35

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 14 08 35 »}]

Découvrez le charme de Vézénobres lors d’une visite guidée de la cité médiévale, suivie d’un repas en terrasse dans un cadre authentique et convivial. Patrimoine Village médiéval