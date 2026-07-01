AGENDA · Vézénobres
Vide-greniers estival, Champ de Foire, Vézénobres
dimanche 12 juillet 2026 · Champ de Foire · Vézénobres
Informations pratiques
Vide-greniers estival 12 juillet – 30 août, certains dimanches Champ de Foire Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T06:30:00+02:00 – 2026-07-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T06:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00
Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 51 77 51 »}]
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