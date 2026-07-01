Vide-greniers estival, Champ de Foire, Vézénobres

Informations pratiques

Vide-greniers estival 12 juillet – 30 août, certains dimanches Champ de Foire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T06:30:00+02:00 – 2026-07-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T06:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 51 77 51 »}]

Venez chiner et trouver des objets d’occasion.