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Vide-greniers estival, Champ de Foire, Vézénobres

dimanche 12 juillet 2026 · Champ de Foire · Vézénobres

Vide-greniers estival, Champ de Foire, Vézénobres

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Champ de Foire
Adresse
Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard

Vide-greniers estival 12 juillet – 30 août, certains dimanches Champ de Foire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T06:30:00+02:00 – 2026-07-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T06:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 51 77 51 »}]
Venez chiner et trouver des objets d’occasion.

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