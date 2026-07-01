AGENDA · Vézénobres
Spectacle musical, Champ de Foire, Vézénobres
jeudi 23 juillet 2026 · Champ de Foire · Vézénobres
Informations pratiques
Spectacle musical Jeudi 23 juillet, 20h30 Champ de Foire Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Par l’association Grain de Blé France.
Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Interprété par 30 jeunes de 13 à 17 ans en camp artistique. Chant, théâtre, musique, danse. Spectacle
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