Spectacle musical, Champ de Foire, Vézénobres

Informations pratiques

Spectacle musical Jeudi 23 juillet, 20h30 Champ de Foire Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Par l’association Grain de Blé France.

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie

Interprété par 30 jeunes de 13 à 17 ans en camp artistique. Chant, théâtre, musique, danse. Spectacle