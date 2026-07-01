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Spectacle musical, Champ de Foire, Vézénobres

jeudi 23 juillet 2026 · Champ de Foire · Vézénobres

Spectacle musical, Champ de Foire, Vézénobres

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Champ de Foire
Adresse
Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Spectacle musical Jeudi 23 juillet, 20h30 Champ de Foire Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Par l’association Grain de Blé France.

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Interprété par 30 jeunes de 13 à 17 ans en camp artistique. Chant, théâtre, musique, danse. Spectacle

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