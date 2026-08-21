Sculptures, jazz et danse ou l’Art en mouvement, Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Montauban

Informations pratiques

Sculptures, jazz et danse ou l’Art en mouvement Dimanche 20 septembre, 16h00 Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte des sculptures qui ornent Montauban lors d’une visite originale mêlant patrimoine, musique et danse. Accompagnés de la danseuse et chorégraphe Virginie Baïet-Dartigalongue, de l’accordéoniste Grégory Daltin, du clarinettiste François Pascal et d’une guide-conférencière du CIAP, vous porterez un regard inédit sur les œuvres qui jalonnent l’espace public.

D’une sculpture à l’autre, les musiciens interpréteront un répertoire jazz original, tandis que la danse donnera vie aux œuvres de bronze, de pierre ou de métal. Une expérience artistique et sensible, hors du temps, qui pourrait bien vous donner envie de vous mettre vous aussi en mouvement.

En partenariat avec Kiwi Production.

Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Allée de l’Empereur, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221396 https://montauban.com/culture-et-sports/culture/ancien-college Arrivés en 1629 dans le sillage de Richelieu, les Jésuites acquièrent en 1676 un hôtel particulier sur la limite nord-est de la ville, pour y installer leur collège et leur chapelle (actuelle église Saint-Joseph)… Modifié puis agrandi à plusieurs reprises, le bâtiment à l’architecture austère s’organise autour de deux cours, auxquelles répondaient des jardins aujourd’hui disparus.

Le bâtiment sert de fonderie de canons pendant la Révolution, avant de devenir en 1882 le premier lycée de jeunes filles de l’Académie de Toulouse. Une fonction d’enseignement que le site conservera jusqu’en 1961.

Ouvert à tous, l’Ancien Collège abrite de nos jours l’Office de Tourisme, le CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, le Conservatoire de danse et la direction du développement culturel et du patrimoine. De nombreuses associations culturelles y sont également hébergées.

Enfin, le site accueille des expositions permanentes et temporaires et propose à la location pour des événements culturels une salle de projection, de conférence, de réunion et de réception.

Partez à la découverte des sculptures qui ornent Montauban en compagnie de la danseuse et chorégraphe Virginie Baïet-Dartigalongue, de l’accordéoniste Grégory Daltin, du clarinettiste François Pascal…

©Melina Habti