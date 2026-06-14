Se relier par la danse: un atelier d’initiation à la danse-thérapie Bibliothèque Italie Paris
Se relier par la danse: un atelier d’initiation à la danse-thérapie Bibliothèque Italie Paris jeudi 8 octobre 2026.
Cet atelier est un
temps pour se reconnecter à son souffle, à soi et aux autres. La danse y
réveille notre créativité naturelle. En bougeant librement, nous retrouvons le
fil de nos sensations et réapprenons à habiter pleinement notre corps. Danser,
c’est alors s’autoriser à renouer avec soi-même, avec les autres et avec l’élan
de vie qui porte en lui une joie innée.
L’atelier débute
par un échauffement, avant d’explorer plusieurs propositions dansées. Il se
termine par un temps de retour à soi, de résonance et de partages. La bienveillance
et le non-jugement sont au cœur de la démarche : ils créent une ambiance libre
et propice à l’imagination.
Il est mené par la
danse-thérapeute Mytam Mayo-Smith, au sein de l’association O2 Danse Thérapie.
L’association O2 Danse Thérapie a pour but de proposer un accompagnement thérapeutique par la danse et le mouvement pour tous·tes. Elle soutient la recherche et la formation autour des liens entre la danse et le soin, et y participe.
Sur inscription auprès des bibliothécaires ouverte à partir du jeudi 17 septembre.
Aucun prérequis de
danse. Venez comme vous êtes, en tenue confortable.
Découvrez une médiation thérapeutique particulière
Le jeudi 08 octobre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit
Sur inscription auprès des bibliothécaires ouverte à partir du 17 septembre
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-08T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T14:00:00+02:00_2026-10-08T15:30:00+02:00
Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
+33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr
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