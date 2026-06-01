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Séance bébé-nageurs gratuite rue Jacques Duclos Naintre Naintré

Séance bébé-nageurs gratuite rue Jacques Duclos Naintre Naintré

Séance bébé-nageurs gratuite rue Jacques Duclos Naintre Naintré vendredi 26 juin 2026.

Lieu : rue Jacques Duclos Naintre

Adresse : Bassin Philippe Croizon

Ville : 86530 Naintré

Département : Vienne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Naintré

Séance bébé-nageurs gratuite

rue Jacques Duclos Naintre Bassin Philippe Croizon Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 16:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Dans le cadre d’une journée de formation des Maitres-Nageurs de Grand Châtellerault, participez gratuitement à une séance de bébé-nageurs encadrée.

* 15h à 15h45 enfants de 6 à 18 mois
* 15h45 à 16h30 enfants de 18 mois à 3 ans

Présence d’un parent accompagnateur obligatoire.   .

rue Jacques Duclos Naintre Bassin Philippe Croizon Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 03 05 

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English : Séance bébé-nageurs gratuite

L’événement Séance bébé-nageurs gratuite Naintré a été mis à jour le 2026-06-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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