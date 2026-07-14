Séance de bridge Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Les Rousses

jeudi 16 juillet 2026 · Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) · Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Séance de bridge

Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Rue des Écoles Les Rousses Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27

Pas de pause estivale pour l’association Haut Jura Bridge.

Les séances de bridge continueront de se dérouler :

Chaque lundi de 14h15 à 17h30 dans la salle des Narcisses aux Rousses

(Bâtiment de l’Omnibus)

Chaque jeudi à partir de 18h

VENEZ VOUS JOINDRE A NOUS

Ambiance conviviale, le plaisir de jouer avant tout ! .

Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Rue des Écoles Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté hautjurabridge@gmail.com

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English : Séance de bridge

L’événement Séance de bridge Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses