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AGENDA · Les Rousses

Séance de bridge Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Les Rousses

jeudi 16 juillet 2026 · Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) · Les Rousses

Séance de bridge Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Les Rousses

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses)
Adresse
Rue des Écoles
Ville
39220 Les Rousses
Département
Jura
Tarif
1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Rousses

Séance de bridge

Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Rue des Écoles Les Rousses Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27

Pas de pause estivale pour l’association Haut Jura Bridge.
Les séances de bridge continueront de se dérouler :
Chaque lundi de 14h15 à 17h30 dans la salle des Narcisses aux Rousses
(Bâtiment de l’Omnibus)
Chaque jeudi à partir de 18h
VENEZ VOUS JOINDRE A NOUS
Ambiance conviviale, le plaisir de jouer avant tout !   .

Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Rue des Écoles Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   hautjurabridge@gmail.com

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English : Séance de bridge

L’événement Séance de bridge Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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