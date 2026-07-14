Séance de bridge Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Les Rousses
jeudi 16 juillet 2026 · Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Séance de bridge
Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Rue des Écoles Les Rousses Jura
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27
Pas de pause estivale pour l’association Haut Jura Bridge.
Les séances de bridge continueront de se dérouler :
Chaque lundi de 14h15 à 17h30 dans la salle des Narcisses aux Rousses
(Bâtiment de l’Omnibus)
Chaque jeudi à partir de 18h
VENEZ VOUS JOINDRE A NOUS
Ambiance conviviale, le plaisir de jouer avant tout ! .
Salle des Narcisses (Omnibus aux Rousses) Rue des Écoles Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté hautjurabridge@gmail.com
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English : Séance de bridge
L’événement Séance de bridge Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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