Séance de cinéma Des minions et des monstres Château-Chervix
mercredi 28 octobre 2026 · Château-Chervix
Informations pratiques
Château-Chervix
Séance de cinéma Des minions et des monstres
Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
La commune de Château-Chervix et Ciné Plus vous propose une séance cinéma avec la projection du film Des minions et des monstres à la salle des fêtes. .
Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr
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English : Séance de cinéma Des minions et des monstres
L’événement Séance de cinéma Des minions et des monstres Château-Chervix a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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