Informations pratiques

Château-Chervix

Séance de cinéma Des minions et des monstres

Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

La commune de Château-Chervix et Ciné Plus vous propose une séance cinéma avec la projection du film Des minions et des monstres à la salle des fêtes. .

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr

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English : Séance de cinéma Des minions et des monstres

L’événement Séance de cinéma Des minions et des monstres Château-Chervix a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne