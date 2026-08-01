Séance de cinéma en plein air Deviens Génial Château-Chervix
samedi 8 août 2026 · Château-Chervix
Informations pratiques
Château-Chervix
Séance de cinéma en plein air Deviens Génial
Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Projection en plein air du film Deviens Génial réalisé par Léo Grandperret — Avec Manu Payet, Melha Bedia, Marie‑Julie Baup.
Mathias, professeur, obtient sa mutation au collège de sa fille. Sa classe d’allemand risque de fermer ; pour la sauver, il organise un voyage en Allemagne malgré qu’il ne parle pas allemand. Entre ados en souffrance et une responsable de jumelage imprévisible, le voyage vire au chaos — et Mathias va tout faire pour redevenir le père que sa fille attend en devenant… génial.
Lieu Bord de l’étang de Puy Chaumartin à Château‑Chervix
Restauration dès 20h. Projection à la tombée de la nuit (environ 22h) . Pensez à apporter votre siège si vous le souhaitez. .
Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr
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English : Séance de cinéma en plein air Deviens Génial
L’événement Séance de cinéma en plein air Deviens Génial Château-Chervix a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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