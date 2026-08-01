Informations pratiques

Château-Chervix

Séance de cinéma en plein air Deviens Génial

Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Projection en plein air du film Deviens Génial réalisé par Léo Grandperret — Avec Manu Payet, Melha Bedia, Marie‑Julie Baup.

Mathias, professeur, obtient sa mutation au collège de sa fille. Sa classe d’allemand risque de fermer ; pour la sauver, il organise un voyage en Allemagne malgré qu’il ne parle pas allemand. Entre ados en souffrance et une responsable de jumelage imprévisible, le voyage vire au chaos — et Mathias va tout faire pour redevenir le père que sa fille attend en devenant… génial.

Lieu Bord de l’étang de Puy Chaumartin à Château‑Chervix

Restauration dès 20h. Projection à la tombée de la nuit (environ 22h) . Pensez à apporter votre siège si vous le souhaitez. .

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr

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English : Séance de cinéma en plein air Deviens Génial

L’événement Séance de cinéma en plein air Deviens Génial Château-Chervix a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne