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Séance de contes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Annexe du Sapin Vert · Wattrelos

Séance de contes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Annexe du Sapin Vert
Adresse
rue de l'union 59150 Wattrelos
Ville
59150 Wattrelos
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Séance de contes Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.51.73 »}]
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