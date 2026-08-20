Séance de contes, Bibliothèque Annexe du Sapin vert, Wattrelos

Informations pratiques

Séance de contes Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Annexe du Sapin vert Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Séance de contes autour de la mythologie grecque

Partez à la découverte des fascinantes histoires de la mythologie grecque ! Dieux, déesses, héros et créatures légendaires vous entraînent dans des récits peuplés d’aventures, de mystères et d’exploits extraordinaires.

#Biblisenfolie2026

#NuitsdesBibliothèques

Bibliothèque Annexe du Sapin vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03.20.81.51.73

Sur la mythologie grecque

©Bibliothèque Annexe du Sapin vert