Séance de contes, Bibliothèque Annexe du Sapin vert, Wattrelos
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Annexe du Sapin vert · Wattrelos
Informations pratiques
Séance de contes Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Annexe du Sapin vert Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Séance de contes autour de la mythologie grecque
Partez à la découverte des fascinantes histoires de la mythologie grecque ! Dieux, déesses, héros et créatures légendaires vous entraînent dans des récits peuplés d’aventures, de mystères et d’exploits extraordinaires.
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Bibliothèque Annexe du Sapin vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03.20.81.51.73
Sur la mythologie grecque
©Bibliothèque Annexe du Sapin vert
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