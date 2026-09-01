Séance de dédicaces avec l’illustrateur Pierre Taranzano Librairie La somme de nos folies Manosque

vendredi 25 septembre 2026 · Librairie La somme de nos folies · Manosque

Informations pratiques

Manosque

Séance de dédicaces avec l’illustrateur Pierre Taranzano

Librairie La somme de nos folies 10 rue du Soubeyran Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 13:00:00

fin : 2026-09-25 16:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Séance de dédicaces avec Pierre Taranzano pour sa nouvelle BD L’Ailleurs .

Librairie La Somme de nos folies, 10 Rue du Soubeyran, en partenariat avec l’association Eïkôndôlon.

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Librairie La somme de nos folies 10 rue du Soubeyran Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 20 46 34 eikondolon@gmail.com

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English :

Book signing with Pierre Taranzano for his new comic book, L’Ailleurs.

La Somme de nos folies Bookstore, 10 Rue du Soubeyran, in partnership with the E%EFk%F4nd%F4lon association.

L’événement Séance de dédicaces avec l’illustrateur Pierre Taranzano Manosque a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque