Séance de dédicaces avec l’illustrateur Pierre Taranzano Librairie La somme de nos folies Manosque
vendredi 25 septembre 2026 · Librairie La somme de nos folies · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Séance de dédicaces avec l’illustrateur Pierre Taranzano
Librairie La somme de nos folies 10 rue du Soubeyran Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 13:00:00
fin : 2026-09-25 16:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Séance de dédicaces avec Pierre Taranzano pour sa nouvelle BD L’Ailleurs .
Librairie La Somme de nos folies, 10 Rue du Soubeyran, en partenariat avec l’association Eïkôndôlon.
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Librairie La somme de nos folies 10 rue du Soubeyran Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 20 46 34 eikondolon@gmail.com
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English :
Book signing with Pierre Taranzano for his new comic book, L’Ailleurs.
La Somme de nos folies Bookstore, 10 Rue du Soubeyran, in partnership with the E%EFk%F4nd%F4lon association.
L’événement Séance de dédicaces avec l’illustrateur Pierre Taranzano Manosque a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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