Séance de psychanalyse clownesque et collective Le Funambule Montmartre Paris
jeudi 5 novembre 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris
Informations pratiques
JE existe parce qu’un jour un autre m’a dit TU » C’est du Freud !
Ça fait du bien ! Ça fait du bien de voir quelqu’un.
Ne dit-on pas : Tu devrais aller voir quelqu’un ?
Ne dit-on pas : T’as déjà envisagé d’aller voir quelqu’un ?
Ne dit-on pas : P’ t’être que ça te ferait du bien d’aller voir quelqu’un ?
Franchement à ta place j’irai voir quelqu’un.
La presse en parle…
Fous rires garantis. L’Humanité
C’est réjouissant ! Flippant ! Encourageant ! Les Trois coups
Un seul en scène hilarant. Une performance de haute voltige. Les Arts et des Mots
Du 5 au 29 novembre
Du jeudi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines
Les dimanches à 18h
KABINET. Solo de clown, à partir de 12 ans.
Du jeudi 05 novembre 2026 au dimanche 29 novembre 2026 :
payant
- Plein 32 €
- Réduit 20 € tarif promo sans conditions particulières dans la limite des places disponibles
- Jeune -26 ans 10 €
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-05T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-30T00:59:59+01:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
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