Séance de psychanalyse clownesque et collective Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

JE existe parce qu’un jour un autre m’a dit TU » C’est du Freud !

Ça fait du bien ! Ça fait du bien de voir quelqu’un.

Ne dit-on pas : Tu devrais aller voir quelqu’un ?

Ne dit-on pas : T’as déjà envisagé d’aller voir quelqu’un ?

Ne dit-on pas : P’ t’être que ça te ferait du bien d’aller voir quelqu’un ?

Franchement à ta place j’irai voir quelqu’un.

La presse en parle…

Fous rires garantis. L’Humanité

C’est réjouissant ! Flippant ! Encourageant ! Les Trois coups

Un seul en scène hilarant. Une performance de haute voltige. Les Arts et des Mots

Du 5 au 29 novembre Du jeudi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines

Les dimanches à 18h

KABINET. Solo de clown, à partir de 12 ans.

Du jeudi 05 novembre 2026 au dimanche 29 novembre 2026 :

payant

Plein 32 €

Réduit 20 € tarif promo sans conditions particulières dans la limite des places disponibles

Jeune -26 ans 10 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-05T01:00:00+01:00

fin : 2026-11-30T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/kabinet +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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