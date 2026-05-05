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Séance de relaxation et de thérapies douces Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Séance de relaxation et de thérapies douces Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay mardi 5 mai 2026.

Lieu : Mairie Saint-Didier-en-Velay

Adresse : 2 boulevard de Pélissac

Ville : 43140 Saint-Didier-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Tarif :

Saint-Didier-en-Velay

Séance de relaxation et de thérapies douces

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02

L’association ADMR Val de Semène propose 5 séances gratuite pour prendre soin de soi et se détendre.
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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 27 43 

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English :

The ADMR Val de Semène association offers 5 free sessions to take care of yourself and relax.

L’événement Séance de relaxation et de thérapies douces Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Loire Semène

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