Séance de relaxation et de thérapies douces Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

Séance de relaxation et de thérapies douces

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02

L’association ADMR Val de Semène propose 5 séances gratuite pour prendre soin de soi et se détendre.

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 27 43

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English :

The ADMR Val de Semène association offers 5 free sessions to take care of yourself and relax.

L’événement Séance de relaxation et de thérapies douces Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Loire Semène