Séance découverte du Qi Gong à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Royan

jeudi 3 septembre 2026 · à l'entrée av des Chênes Verts/av des Jardins · Royan

Informations pratiques

Royan

Séance découverte du Qi Gong

à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 18:30:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Cette séance découverte s’adresse aux personnes désireuses de découvrir une façon inédite de développer leur potentiel de vitalité, d’équilibre et de sérénité.

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à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 77 56 10 gestes.de.vie@gmail.com

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English :

This introductory session is designed for people who want to discover a new way to…to develop their potential for vitality, balance, and serenity.

L’événement Séance découverte du Qi Gong Royan a été mis à jour le 2026-07-28 par Mairie de Royan