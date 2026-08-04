Séance découverte du Qi Gong à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Royan
jeudi 3 septembre 2026 · à l'entrée av des Chênes Verts/av des Jardins · Royan
Informations pratiques
Royan
Séance découverte du Qi Gong
à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Parc de Royan Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 18:30:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Cette séance découverte s’adresse aux personnes désireuses de découvrir une façon inédite de développer leur potentiel de vitalité, d’équilibre et de sérénité.
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à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 77 56 10 gestes.de.vie@gmail.com
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English :
This introductory session is designed for people who want to discover a new way to…to develop their potential for vitality, balance, and serenity.
L’événement Séance découverte du Qi Gong Royan a été mis à jour le 2026-07-28 par Mairie de Royan
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