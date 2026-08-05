Séance découverte Tchoukball Gymnase du Lycée Turgot PARIS
mercredi 2 septembre 2026 · Gymnase du Lycée Turgot · PARIS
Informations pratiques
Le Tchoukball est un sport collectif qui se joue avec une balle, sans interception ou gène de l’adversaire, et où on ne tire pas dans les buts, mais sur un trampoline incliné.
C’est aussi un des rares sports mixtes : hommes et femmes jouent ensemble sur le terrain.
Envie de voir à quoi cela ressemble? Entre potes, en couple ou en solo, rendez vous 20h20 devant le lycée Turgot :
Si tu as envie de découvrir un sport original, dynamique et bon esprit, viens participer aux entrainement de Tchoukball du PFTBC !
Du mercredi 02 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
mercredi
de 20h30 à 22h30
Fermé du mercredi 07 avril 2027 au mercredi 14 avril 2027
Fermé du mercredi 10 février 2027 au mercredi 17 février 2027
Fermé du mercredi 23 décembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026
Fermé du mercredi 21 octobre 2026 au mercredi 28 octobre 2026
gratuit
Séances Découverte : 3 séances gratuites pour découvrir le TchoukBall !
Prix de l’adhésion à l’année :
– Plein tarif : 50 euros
– Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 35 euros
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T23:30:00+02:00
fin : 2027-07-01T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T20:30:00+02:00_2026-09-02T22:30:00+02:00;2026-09-09T20:30:00+02:00_2026-09-09T22:30:00+02:00;2026-09-16T20:30:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00;2026-09-23T20:30:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00;2026-09-30T20:30:00+02:00_2026-09-30T22:30:00+02:00;2026-10-07T20:30:00+02:00_2026-10-07T22:30:00+02:00;2026-10-14T20:30:00+02:00_2026-10-14T22:30:00+02:00;2026-11-04T20:30:00+02:00_2026-11-04T22:30:00+02:00;2026-11-11T20:30:00+02:00_2026-11-11T22:30:00+02:00;2026-11-18T20:30:00+02:00_2026-11-18T22:30:00+02:00;2026-11-25T20:30:00+02:00_2026-11-25T22:30:00+02:00;2026-12-02T20:30:00+02:00_2026-12-02T22:30:00+02:00;2026-12-09T20:30:00+02:00_2026-12-09T22:30:00+02:00;2026-12-16T20:30:00+02:00_2026-12-16T22:30:00+02:00;2027-01-06T20:30:00+02:00_2027-01-06T22:30:00+02:00;2027-01-13T20:30:00+02:00_2027-01-13T22:30:00+02:00;2027-01-20T20:30:00+02:00_2027-01-20T22:30:00+02:00;2027-01-27T20:30:00+02:00_2027-01-27T22:30:00+02:00;2027-02-03T20:30:00+02:00_2027-02-03T22:30:00+02:00;2027-02-24T20:30:00+02:00_2027-02-24T22:30:00+02:00;2027-03-03T20:30:00+02:00_2027-03-03T22:30:00+02:00;2027-03-10T20:30:00+02:00_2027-03-10T22:30:00+02:00;2027-03-17T20:30:00+02:00_2027-03-17T22:30:00+02:00;2027-03-24T20:30:00+02:00_2027-03-24T22:30:00+02:00;2027-03-31T20:30:00+02:00_2027-03-31T22:30:00+02:00;2027-04-21T20:30:00+02:00_2027-04-21T22:30:00+02:00;2027-04-28T20:30:00+02:00_2027-04-28T22:30:00+02:00;2027-05-05T20:30:00+02:00_2027-05-05T22:30:00+02:00;2027-05-12T20:30:00+02:00_2027-05-12T22:30:00+02:00;2027-05-19T20:30:00+02:00_2027-05-19T22:30:00+02:00;2027-05-26T20:30:00+02:00_2027-05-26T22:30:00+02:00;2027-06-02T20:30:00+02:00_2027-06-02T22:30:00+02:00;2027-06-09T20:30:00+02:00_2027-06-09T22:30:00+02:00;2027-06-16T20:30:00+02:00_2027-06-16T22:30:00+02:00;2027-06-23T20:30:00+02:00_2027-06-23T22:30:00+02:00;2027-06-30T20:30:00+02:00_2027-06-30T22:30:00+02:00
Gymnase du Lycée Turgot 69 rue de Turbigo 75003 PARIS
https://tchoukball.paris paristchouk@gmail.com https://www.facebook.com/ParisFirstTchoukballClub https://www.facebook.com/ParisFirstTchoukballClub
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