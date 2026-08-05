Séance découverte Tchoukball Gymnase du Lycée Turgot PARIS

Informations pratiques

Le Tchoukball est un sport collectif qui se joue avec une balle, sans interception ou gène de l’adversaire, et où on ne tire pas dans les buts, mais sur un trampoline incliné.

C’est aussi un des rares sports mixtes : hommes et femmes jouent ensemble sur le terrain.

Envie de voir à quoi cela ressemble? Entre potes, en couple ou en solo, rendez vous 20h20 devant le lycée Turgot :

69 rue de Turbigo Paris 3ème.

Si tu as envie de découvrir un sport original, dynamique et bon esprit, viens participer aux entrainement de Tchoukball du PFTBC !

Du mercredi 02 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

mercredi

de 20h30 à 22h30

Fermé du mercredi 07 avril 2027 au mercredi 14 avril 2027

Fermé du mercredi 10 février 2027 au mercredi 17 février 2027

Fermé du mercredi 23 décembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026

Fermé du mercredi 21 octobre 2026 au mercredi 28 octobre 2026

gratuit



Séances Découverte : 3 séances gratuites pour découvrir le TchoukBall !





Prix de l’adhésion à l’année :

– Plein tarif : 50 euros

– Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 35 euros

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T23:30:00+02:00

fin : 2027-07-01T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-02T20:30:00+02:00_2026-09-02T22:30:00+02:00;2026-09-09T20:30:00+02:00_2026-09-09T22:30:00+02:00;2026-09-16T20:30:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00;2026-09-23T20:30:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00;2026-09-30T20:30:00+02:00_2026-09-30T22:30:00+02:00;2026-10-07T20:30:00+02:00_2026-10-07T22:30:00+02:00;2026-10-14T20:30:00+02:00_2026-10-14T22:30:00+02:00;2026-11-04T20:30:00+02:00_2026-11-04T22:30:00+02:00;2026-11-11T20:30:00+02:00_2026-11-11T22:30:00+02:00;2026-11-18T20:30:00+02:00_2026-11-18T22:30:00+02:00;2026-11-25T20:30:00+02:00_2026-11-25T22:30:00+02:00;2026-12-02T20:30:00+02:00_2026-12-02T22:30:00+02:00;2026-12-09T20:30:00+02:00_2026-12-09T22:30:00+02:00;2026-12-16T20:30:00+02:00_2026-12-16T22:30:00+02:00;2027-01-06T20:30:00+02:00_2027-01-06T22:30:00+02:00;2027-01-13T20:30:00+02:00_2027-01-13T22:30:00+02:00;2027-01-20T20:30:00+02:00_2027-01-20T22:30:00+02:00;2027-01-27T20:30:00+02:00_2027-01-27T22:30:00+02:00;2027-02-03T20:30:00+02:00_2027-02-03T22:30:00+02:00;2027-02-24T20:30:00+02:00_2027-02-24T22:30:00+02:00;2027-03-03T20:30:00+02:00_2027-03-03T22:30:00+02:00;2027-03-10T20:30:00+02:00_2027-03-10T22:30:00+02:00;2027-03-17T20:30:00+02:00_2027-03-17T22:30:00+02:00;2027-03-24T20:30:00+02:00_2027-03-24T22:30:00+02:00;2027-03-31T20:30:00+02:00_2027-03-31T22:30:00+02:00;2027-04-21T20:30:00+02:00_2027-04-21T22:30:00+02:00;2027-04-28T20:30:00+02:00_2027-04-28T22:30:00+02:00;2027-05-05T20:30:00+02:00_2027-05-05T22:30:00+02:00;2027-05-12T20:30:00+02:00_2027-05-12T22:30:00+02:00;2027-05-19T20:30:00+02:00_2027-05-19T22:30:00+02:00;2027-05-26T20:30:00+02:00_2027-05-26T22:30:00+02:00;2027-06-02T20:30:00+02:00_2027-06-02T22:30:00+02:00;2027-06-09T20:30:00+02:00_2027-06-09T22:30:00+02:00;2027-06-16T20:30:00+02:00_2027-06-16T22:30:00+02:00;2027-06-23T20:30:00+02:00_2027-06-23T22:30:00+02:00;2027-06-30T20:30:00+02:00_2027-06-30T22:30:00+02:00

Gymnase du Lycée Turgot 69 rue de Turbigo 75003 PARIS

https://tchoukball.paris paristchouk@gmail.com https://www.facebook.com/ParisFirstTchoukballClub https://www.facebook.com/ParisFirstTchoukballClub



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