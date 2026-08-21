Séance du film Cinema Paradiso suivie d’une séance de dédicaces avec Alain Trogneux, Cinéma Pathé Amiens, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Pathé Amiens · Amiens
Informations pratiques
Séance du film Cinema Paradiso suivie d’une séance de dédicaces avec Alain Trogneux Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Pathé Amiens Somme
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Projection du film « Cinema Paradiso » de Giuseppe Tornatore. A l’issue de la projection de ce film mythique, l’auteur Alain Trogneux dédicacera son livre « La Somme des Cinémas »
Cinéma Pathé Amiens 5 Boulevard de Belfort 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France http://www.pathe.fr
Projection du film « Cinema Paradiso » de Giuseppe Tornatore. A l’issue de la projection de ce film mythique, l’auteur Alain Trogneux dédicacera son livre « La Somme des Cinémas »
©Pathé Amiens
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