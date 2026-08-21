Séance du film Cinema Paradiso suivie d’une séance de dédicaces avec Alain Trogneux, Cinéma Pathé Amiens, Amiens

Informations pratiques

Séance du film Cinema Paradiso suivie d’une séance de dédicaces avec Alain Trogneux Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Pathé Amiens Somme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Projection du film « Cinema Paradiso » de Giuseppe Tornatore. A l’issue de la projection de ce film mythique, l’auteur Alain Trogneux dédicacera son livre « La Somme des Cinémas »

Cinéma Pathé Amiens 5 Boulevard de Belfort 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France http://www.pathe.fr

Projection du film « Cinema Paradiso » de Giuseppe Tornatore. A l’issue de la projection de ce film mythique, l’auteur Alain Trogneux dédicacera son livre « La Somme des Cinémas »

©Pathé Amiens