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Séance du film Cinema Paradiso suivie d’une séance de dédicaces avec Alain Trogneux, Cinéma Pathé Amiens, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Pathé Amiens · Amiens

Séance du film Cinema Paradiso suivie d’une séance de dédicaces avec Alain Trogneux, Cinéma Pathé Amiens, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Pathé Amiens
Adresse
5 Boulevard de Belfort 80000 AMIENS
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
190

Séance du film Cinema Paradiso suivie d’une séance de dédicaces avec Alain Trogneux Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Pathé Amiens Somme

190

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Projection du film « Cinema Paradiso » de Giuseppe Tornatore. A l’issue de la projection de ce film mythique, l’auteur Alain Trogneux dédicacera son livre « La Somme des Cinémas »

Cinéma Pathé Amiens 5 Boulevard de Belfort 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France http://www.pathe.fr
Projection du film « Cinema Paradiso » de Giuseppe Tornatore. A l’issue de la projection de ce film mythique, l’auteur Alain Trogneux dédicacera son livre « La Somme des Cinémas »

©Pathé Amiens

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