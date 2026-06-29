Séance enfants avec Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Séance enfants avec Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac lundi 29 juin 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Séance enfants avec Clem’Horse
Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
17
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-29
Séances enfants ou adultes, débutant ou non débutant … Clem’Horse propose un programme d’activités pour les plus petits et les plus grands pour les vacances d’été.
De 18h à 19h – SEANCE enfants
Tarif 17€/pers., Résa. Clem’Horse 06 89 378 379
A St Geniez d’Olt, Club Hippique Espace sportif de la Falque
Ouvert tous les jours 17 .
Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 89 37 83 79 clemhorse@hotmail.com
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English :
Sessions for children or adults, beginners or non-beginners… Clem’Horse offers a program of activities for children and adults during the summer vacations.
L’événement Séance enfants avec Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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