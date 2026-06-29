Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Séance enfants avec Clem’Horse

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-29

Séances enfants ou adultes, débutant ou non débutant … Clem’Horse propose un programme d’activités pour les plus petits et les plus grands pour les vacances d’été.

De 18h à 19h – SEANCE enfants

Tarif 17€/pers., Résa. Clem’Horse 06 89 378 379

A St Geniez d’Olt, Club Hippique Espace sportif de la Falque

Ouvert tous les jours 17 .

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 89 37 83 79 clemhorse@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sessions for children or adults, beginners or non-beginners… Clem’Horse offers a program of activities for children and adults during the summer vacations.

L’événement Séance enfants avec Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)