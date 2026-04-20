Séance spéciale Yu-Gi-Oh ! the Dark Side Of Dimensions 4 Cinémas Theatre Vernon
Séance spéciale Yu-Gi-Oh ! the Dark Side Of Dimensions 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 17 mai 2026.
Vernon
Séance spéciale Yu-Gi-Oh ! the Dark Side Of Dimensions
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le dimanche 17 mai, le Cinéma Théâtre de Vernon organise une soirée exceptionnelle autour du film Yu-Gi-Oh ! the Dark Side Of Dimensions en version originale sous-titrée En Français.
Synopsis
Alors que l’année scolaire touche à sa fin, Yûgi et ses amis reprennent le chemin du lycée. Parmi leurs camarades figure Aigami, un élève aussi mystérieux que dérangeant, dont l’attitude inspire un profond malaise. Kaiba, quant à lui, poursuit sa quête obsessionnelle de reconstruction du Puzzle du Millénium, dans l’espoir de ressusciter Atem et de l’affronter dans un ultime duel… .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Séance spéciale Yu-Gi-Oh ! the Dark Side Of Dimensions
L’événement Séance spéciale Yu-Gi-Oh ! the Dark Side Of Dimensions Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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