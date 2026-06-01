Séance unique La Venue de l’avenir 4 Cinémas Theatre Vernon
Séance unique La Venue de l’avenir 4 Cinémas Theatre Vernon vendredi 26 juin 2026.
Vernon
Séance unique La Venue de l’avenir
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Projection dans le cadre du centenaire de la disparition de Claude Monet en partenariat avec la ville de Vernon & Seine Normandie Agglomération
Synopsis
Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2025 Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains cousins vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance unique La Venue de l’avenir
L’événement Séance unique La Venue de l’avenir Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition Ô l’eau ! Médiathèque de Vernon Vernon 12 juin 2026
- Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon 13 juin 2026
- Marche des fiertés Vernon 13 juin 2026
- Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon 13 juin 2026
- Ciné Pitchoun Hola Frida 4 Cinémas Theatre Vernon 14 juin 2026