Séance VR Voyage au cœur de l’évolution Saint-Yrieix-la-Perche
mardi 25 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Séance VR Voyage au cœur de l’évolution
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 16:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Enfilez un casque de réalité virtuelle et plongez dans l’incroyable histoire du vivant !
Cette application VR proposée par le Muséum National d’Histoire Naturelle vous permettra de découvrir plus de 450 espèces emblématiques du vivant, actuelles et fossiles. Interrogez les relations de parenté entre elles, et remontez jusqu’à l’origine de la vie, il y a 3.5 milliards d’années. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
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English : Séance VR Voyage au cœur de l’évolution
L’événement Séance VR Voyage au cœur de l’évolution Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin
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