Séances Aviron « Cet été à Rennes », Base nautique Plaine de Baud, Rennes
mardi 7 juillet 2026 · Base nautique Plaine de Baud · Rennes
Informations pratiques
Séances Aviron « Cet été à Rennes » 7 – 17 juillet Base nautique Plaine de Baud Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00
Le 8 juillet, deux créneaux proposés : de 15h à 17h pour les jeunes, de 17h à 19h pour tout public (jeunes et moins jeunes !). Rdv directement au Parc Baud Chardonnet. Inutile de réserver, venez en tenue de sport, on s’occupe du reste !
Les créneaux du 07, 17 et 18 juillet sont réservés aux Villages sportifs des Hautes Ourmes et du Parc de Maurepas. Rdv directement au club, à la Base Nautique de la Plaine de Baud.
Base nautique Plaine de Baud 35 rue Jean Marie Huchet, Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Séances Découvertes Aviron
Antoine Le Morvan
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