Séances Aviron « Cet été à Rennes », Base nautique Plaine de Baud, Rennes

Informations pratiques

Séances Aviron « Cet été à Rennes » 7 – 17 juillet Base nautique Plaine de Baud Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00

Le 8 juillet, deux créneaux proposés : de 15h à 17h pour les jeunes, de 17h à 19h pour tout public (jeunes et moins jeunes !). Rdv directement au Parc Baud Chardonnet. Inutile de réserver, venez en tenue de sport, on s’occupe du reste !

Les créneaux du 07, 17 et 18 juillet sont réservés aux Villages sportifs des Hautes Ourmes et du Parc de Maurepas. Rdv directement au club, à la Base Nautique de la Plaine de Baud.

Base nautique Plaine de Baud 35 rue Jean Marie Huchet, Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Séances Découvertes Aviron

Antoine Le Morvan