Séances de projection et animation Lapalisse
Séances de projection et animation Lapalisse jeudi 8 octobre 2026.
Lapalisse
Séances de projection et animation
salle de la grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:30:00
fin : 2026-10-08 20:30:00
Date(s) :
2026-10-08
15h30 film documentaire 1936 les premières vacances des français (90 ans congés payés)
17h film Gas-oil (1955)
19h petite restauration sur place suivi p’tit bal concert avec AlcaPlus
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salle de la grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61
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English :
3:30 p.m.: Documentary film “1936: The French People’s First Vacation” (90 Years of Paid Vacation)
5:00 p.m.: Film “Gas-oil” (1955)
7:00 p.m.: Light refreshments on site, followed by a small dance and concert with AlcaPlus
L’événement Séances de projection et animation Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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