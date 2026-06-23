Lapalisse

Séances de projection et animation

salle de la grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 15:30:00

fin : 2026-10-08 20:30:00

Date(s) :

2026-10-08

15h30 film documentaire 1936 les premières vacances des français (90 ans congés payés)

17h film Gas-oil (1955)

19h petite restauration sur place suivi p’tit bal concert avec AlcaPlus

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salle de la grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61

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English :

3:30 p.m.: Documentary film “1936: The French People’s First Vacation” (90 Years of Paid Vacation)

5:00 p.m.: Film “Gas-oil” (1955)

7:00 p.m.: Light refreshments on site, followed by a small dance and concert with AlcaPlus

L’événement Séances de projection et animation Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse