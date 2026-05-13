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Séances découverte Futsal Saint-Maixent-l’École

Séances découverte Futsal Saint-Maixent-l’École

Séances découverte Futsal Saint-Maixent-l’École mardi 2 juin 2026.

Adresse : 17 Rue Haute de la Croix

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Séances découverte Futsal

17 Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-06-02

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Les mardis et jeudis.   .

17 Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   tysfutsalclub@gmail.com

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English : Séances découverte Futsal

L’événement Séances découverte Futsal Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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