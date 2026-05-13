Saint-Maixent-l’École

Séances découverte Futsal

17 Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Envie de bouger, de vous amuser et de découvrir un sport dynamique ?Le Futsal Club vous ouvre ses portes pour des séances découverte de futsal ! Venez tester ce football rapide et technique, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Esprit d’équipe, fun et sensations garanties !

Les mardis et jeudis. .

17 Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine tysfutsalclub@gmail.com

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English : Séances découverte Futsal

L’événement Séances découverte Futsal Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre