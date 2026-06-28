Seb Joulie Group Le Melville Paris
Seb Joulie Group Le Melville Paris jeudi 29 octobre 2026.
Figure incontournable de la scène jazz, Sébastien Joulie perpétue la tradition du jazz post-bop à la guitare, de Jimmy Raney à Grant Green, en passant par Peter Bernstein, avec qui il a étudié à New York. Compositeur et arrangeur, il a déjà publié quatre albums sous son nom sur le prestigieux label Fresh Sound New Talent Records, réunissant les plus grands noms du jazz international (Walter Smith III en 2013) et français (Pierre de Bethmann en 2017).
Il pratique un jazz ancré dans sa dimension organique et engagée, dominé par des sonorités résolument modernes. À noter que son dernier album, LOADED, paru fin 2024, a été unanimement salué par la critique et a reçu le Choc Jazz magazine
Il jouear ce soir avec les merveilleux Stéphane Moutot (sax ténor),
Slim Chikhaoui (Contrebasse) et Charles Clayette (Batterie)
Sébastien Joulie : guitare
Stéphane Moutot : sax ténor
Slim Chikhaoui : contrebasse
Charles Clayette : batterie
Sébastien Joulie, maître du jazz post-bop, fusionne tradition et modernité à la guitare. Avec son groupe, il enchante ce soir sur scène, après le succès de son dernier album, LOADED !
Le jeudi 29 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T21:30:00+01:00
fin : 2026-10-30T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-29T20:30:00+02:00_2026-10-29T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6098
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