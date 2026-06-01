SEB RADIX EN CONCERT AU BAR DE BAGNOLS-LES-BAINS ! Mont Lozère et Goulet
SEB RADIX EN CONCERT AU BAR DE BAGNOLS-LES-BAINS ! Mont Lozère et Goulet vendredi 26 juin 2026.
Mont Lozère et Goulet
SEB RADIX EN CONCERT AU BAR DE BAGNOLS-LES-BAINS !
14 Avenue du Pont Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Concert gratuit de Seb Radix au bar de Bagnols-les-Bains
Seul en scène avec sa guitare, son magnéto K7 et sa voix, Seb Radix trace sa route en solo depuis une douzaine d’années, avec déjà trois albums et un 45 tours au compteur.
Sur scène, il embarque le public dans un concert aussi drôle que musical, où les styles se bousculent joyeusement pop, punk, ballades jazzy un peu cheesy, chanson, …
Concert gratuit de Seb Radix au bar de Bagnols-les-Bains
Seul en scène avec sa guitare, son magnéto K7 et sa voix, Seb Radix trace sa route en solo depuis une douzaine d’années, avec déjà trois albums et un 45 tours au compteur.
Sur scène, il embarque le public dans un concert aussi drôle que musical, où les styles se bousculent joyeusement pop, punk, ballades jazzy un peu cheesy, chanson, solos de guitare préparée… Chez Seb Radix, ça part parfois dans tous les sens, mais toujours avec une vraie générosité et un goût certain pour le décalage.
Entre concert et stand-up, un moment libre, fun et imprévisible à partager au bar de Bagnols-les-Bains. .
14 Avenue du Pont Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 69 81 02 48 lebistrot48@gmail.com
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English :
Free concert by Seb Radix at the Bagnols-les-Bains bar
Alone on stage with his guitar, his K7 recorder and his voice, Seb Radix has been charting his solo course for the past twelve years, with three albums and a single to his credit.
On stage, he takes the audience along in a concert as funny as it is musical, where styles jostle merrily: pop, punk, cheesy jazzy ballads, chanson, …
L’événement SEB RADIX EN CONCERT AU BAR DE BAGNOLS-LES-BAINS ! Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-CDT48
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