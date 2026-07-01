Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle, Maison – musée Hector Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison – musée Hector Berlioz Isère

Gratuit | Tout public | Sous les halles de La Côte Saint-André

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle

Plongez dans l’univers raffiné et festif des bals du XIXᵉ siècle lors d’une démonstration suivie d’une initiation aux danses de salon : valses, mazurkas, polkas et quadrilles. Découvrez les usages et les codes qui régissaient ces soirées élégantes, où chaque geste, chaque tenue et chaque accessoire avaient leur importance. Entre histoire et musique, laissez-vous transporter dans l’atmosphère des grands bals d’autrefois… et entrez dans la danse !

Animé par l’association Révérences, danses et contredanses

Maison – musée Hector Berlioz 69 Rue de la République, 38260 La Côte-Saint-André, France La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474202488 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz La maison de famille des Berlioz est construite vers 1680 et acquise par les arrière-grands-parents du compositeur cinquante ans plus tard. Presque entièrement transformée au début du XVIIIe siècle, elle a peu changé depuis cette époque. Située au centre du bourg, et présentant à la rue une façade plutôt austère, « empreinte de respectabilité », elle s’ouvre sur une cour intérieure qui dévoile la demeure sous son aspect le plus séduisant. Les Berlioz y vécurent jusqu’à la mort du docteur, père du musicien, en 1848. A cette date, Adèle Suat, sœur d’Hector, hérite de la demeure familiale et ce furent ses filles Joséphine et Nanci, qui la vendirent en 1874. Malgré ses fonctions successives, la maison conserve encore le charme de ses origines.

Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle

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