Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Tout public | Sous les halles de La Côte Saint-André

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle

Plongez dans l’univers raffiné et festif des bals du XIXᵉ siècle lors d’une démonstration suivie d’une initiation aux danses de salon : valses, mazurkas, polkas et quadrilles. Découvrez les usages et les codes qui régissaient ces soirées élégantes, où chaque geste, chaque tenue et chaque accessoire avaient leur importance. Entre histoire et musique, laissez-vous transporter dans l’atmosphère des grands bals d’autrefois… et entrez dans la danse !

Animé par l’association Révérences, danses et contredanses

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Découvrez l’univers des bals du XIXe siècle à travers une démonstration suivie d’une initiation aux danses de salon : valses, mazurkas, polkas… démonstration danse

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