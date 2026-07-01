Secrets de Beatmaker, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Secrets de Beatmaker Mercredi 14 octobre, 18h30 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:20:00+02:00

Fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:20:00+02:00

Photøgraph est un trio de Pop Alternative franco‑britannique, nourri à la poésie toute anglaise de Metronomy, l’énergie jouissive de Gorillaz alliée à la puissante brutalité de Justice. Sous le vernis d’une pop colorée se dévoile une musique soignée, sensible, entre fougue et légèreté.

Entouré de machines électroniques en tous genres et d’un bric‑à‑brac sonore aussi insolite qu’inattendu, le trio entrouvre la porte de leur atelier de fabrication.

À travers le récit de leur complicité d’enfance, ils égrènent tour à tour les sept commandements qui les ont conduits à rejoindre la grande famille des beatmakers : le goût des sons, l’art du bidouillage, celui d’apprivoiser des machines parfois récalcitrantes, jusqu’à l’expérience réjouissante des premiers dancefloors. Entre compositions originales et reprises de grands classiques (Daft Punk, Kraftwerk…), ces trois magiciens du son en survêtements rose et bleu, promettent une expérience musicale immersive, drôle et inventive dont on vous laisse imaginer l’issue…

Un spectacle feel good drôle, aussi instructif qu’entraînant !

Mise en scène : Olivier Prou, Etienne de Bortoli : batterie, trompette, percussions, Jon Sayer : chant, clavier, guitare, Romain Simard : machines, clavier, basse

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 pop electro jeune public

Pierre Leroi